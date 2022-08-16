خمن من تكون.. هذه الطفلة عندما كبرت تزوجت رشدي أباظة وقالت بعد ليلة الدخلة: اللي متجوزتش أباظة متعرفش يعني إيه جواز!

ولدت هذه الطفلة في بلدة بدادون اللبنانية شرق بيروت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1927، وكانت الثالثة بين أخوتها. أحبت الغناء والتمثيل منذ طفولتها، واكتشف عمها موهبتها وعذوبة صوتها الجبلي.

إنها الفنانة صباح والتي ارتبط اسمها بغناء المواويل والميجانا والعتابا والأغنيات البلدية الفولكلورية، وفي سجلها أكثر من ثلاثة آلاف أغنية.

غنت صباح التراث اللبناني والحب والوطن لكبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، بينهم محمد عبد الوهاب وزكي ناصيف والأخوان رحباني وتوفيق الباشا وبليغ حمدي وجمال سلامة وسواهم.

ومن أغنياتها المعروفة التي لا يزال يرددها الكبار والصغار "تعلى وتتعمر يا دار" و"دخل عيونك حاكينا" و"جيب المجوز يا عبود" و"ساعات ساعات" و"عالضيعة"

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الأسطورة صارخة الجمال ظلت محل جدل كثير بسبب تعدد علاقاتها العاطفية والزوجية، والتي وصلت إلى تسع زيجات حتى وقت قريب، وإن كان أشهر أزواجها على الإطلاق هو دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، الذي اشتهر بدوره أيضاً بتعدد زيجاته.

ونذكر تصريح شهير لها ذكرته عن أباظة قائلةً: «من لم تتزوج رشدي أباظة.. فكأنها لم تتزوج مطلقاً.