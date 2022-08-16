أبو هشيمة ولا حاجة أمامها.. معلومات صادمة فضحت حقيقة ثروة الفنانة عبلة كامل الخيالية وصدمت الجمهور: للدرجة دي؟!

أحياناً هي اغنى من أبو هشيمة؟ وأحياناً أخرى مفلسة لا تجد قوت يومها ، أخبار اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة ارتبطت دوماً بالممثلة المصرية ​عبلة كامل فهل ذلك حق؟!

والحقيقة أنه لطالما ظلّت الفنانة "كامل" واحدة من أنجح الممثلات المصريات خلال العقدين الأخيرين إذ كانت قد شاركت في عددٍ كبير من الأعمال الفنية كثيرة.

والحقيقة أن أخبار إفلاس الفنانة غير حقيقة إذ قدّرت مصادر إعلامية ثروة عبلة كاملة بنحو 5 مليون دولار أمريكي كما لا صحة للأخبار التي تتحدث عن كونها أثرى من محمد رمضان.

وبهذه الثروة الكبيرة التي تعادل حوالي 91 مليون جنيه مصري فإنه لا مجال للحديث عن إفلاس الفنانة مجدداً.

ليس هذا فقط بل إن طليقها الممثل ​أحمد كمال نفى كافة الأنباء والشائعات التي ظهرت في والمتحدثة عن إفلاسها.