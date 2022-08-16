مأذون الواد سيد الشغال يفتح النار على الزعيم عادل إمام ويكشف كواليس علاقتهما!!.. لماذا تخلى عنه الفنان؟

كشف الفنان القدير نعيم عيسى عن تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام، وكيف تحولت علاقتهما بعد ظهور الفنان الراحل يوسف داوود في الوسط الفني.

حيث قال نعيم عيسى في حوار له ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: “كان بيعزني وبيحبني وأنا كمان كنت بحبه، لحد ما ظهر في سكتنا يوسف داوود، وهو كان في طولي، بدأ عادل إمام يبعدني شوية بشوية، وشغل يوسف داوود”.

كما أكد نعيم عيسى أنه غير مستاء من ما فعله الزعيم عادل إمام، حيث قال لـ برنامج “واحد من الناس”: “مش زعلان من عادل إمام بس واخد على خاطري منه، يعني بعد الحب اللي حبه ليا والحب اللي أنا حبيته ليه، لما يسيبني ويتجه لممثل تاني دي زعلتني شوية”.

وتابع حديثه قائلًا: “معاتبتوش ومقدرش أزعله لأنه بطل عظيم وكبير، وعايز أقوله ربنا يقويك ويديك الصحة والعافية ويخليك لينا وللدنيا كلها لأن أنت تتحب وكوميديان عظيم”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان القدير نعيم عيسى قد شارك في العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون والسينما، ومن أبرزهم دوره في مسرحية “الواد سيد الشغال” والذي قام فيها بدور "المأذون" واشتهر فيها بجملته الشهيرة “لا بد أن يدخل بها”.

وعرضت تلك المسرحية سنة 1985، وكانت تدور أحداثها في إطار كوميدي حول “سيد” الذي يهرب من تنفيذ حكم سجنه لمدة عام، ويتوجه للاحتماء عند خاله الذي يعمل طباخ لإحدى العائلات الثرية، ويشارك خاله في العمل، إلى أن يقع عليه الاختيار ليكون المحلل لبنت من بنات العائلة بعد طلاقها من زوجها 3 مرات بسبب نشوب العديد من الخلافات بينهما.

وقد شارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم والنجمات، كان أبرزهم: الزعيم عادل إمام، عمر الحريري، سوسن بدر، مشيرة إسماعيل، رجاء الجداوي، مصطفى متولي، فاروق فلوكس، بدر نوفل، يوسف داوود، أحمد عبد الهادي، رجاء سراج، عزة بهاء، وغيرهم، ومن تأليف سمير عبد العظيم، وإخراج حسين كمال.