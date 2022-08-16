الصوت الصادر من قبر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أسقط قلب دنيا سمير غانم!! رواية صادمة أفزعت الجمهور: والنبي سمعته يناس!!الصوت الصادر من قبر الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أسقط قلب دنيا سمير غانم!! رواية صادمة أفزعت الجمهور: والنبي سمعته يناس!!

على غير المتوقع أفزعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها بعد قولها إنها كانت تسع بعض الأصوات في مقبرة والديها، دلال وسمير!!.

وقالت الفنانة المصرية في منشور لها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي: أنا إمبارح قبل نزول الفيلم رحت أزورهم لأني أتعودت يكونوا معايا قبل كل عمل ينزل لي.

وأضافت حسيت أو يمكن أتخيلت إني بسمع دعائهم ليا وهو ما أثار حيرة الجمهور إذ تباينت تعليقاتهم بين مترحم ومعزٍ ومستغرب.

وتضيف الفنانة في كشفها الغريب: "هما معايا في كل لحظة وبتمنى من ربنا أنهم يكونوا سعداء ومكرمين في مكانهم في الجنة بإذن الله زي ما أسعدونا".

وتابعت خاتمة "على مدار حياتهم ووقفوا جنبي في كل خطوة.. ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم ويقدرني أكمل مشواركم العظيم إن شاء الله“.

في سياق مختلف تمّ الكشف أخيرًا عن السبب الكبير وراء عدم مشاركة الفنانة المصرية الشهيرة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي في جزئه السادس.