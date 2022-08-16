ابهري جوزك ودلعيه قبل النوم.. ضعي الصابون على الخيار واستخدميه بهذه الطـريقة وشاهدي المعجزة التي ستحدث بـعد 4 ساعات.! !

بعد تجارب العديد من النساء لهذه الخلطه الطبيعيه ، عبر الكثير منهم بالندم لعدم استخدام الصابون على الخيار قديما، حيث أن فوائد صابون الخيار كثيرة للبشرة، فهو يستخدم ماسكات للبشرة والقدم، مناسب لكل أنواع البشرة، لا يوجد به أي كيماويات، يمنح البشرة فوائد صحية عديدة فهو غني بالعناصر الغذائية، لا يأخذ وقت في صناعته، وهو غير مكلف.

كما أنه يحسن من وظائف خلايا البشرة، ويقوم بتجديدها ويقضي على الخلايا الميتة، يعمل على تقشير البشرة، يساهم في تنعيم البشرة ويعطيها نضارة وإشراق، ويمكن أن يستخدمها الفرد كغسول للبشرة قبل النوم فهو ينظف وينقي من أي رواسب، يقلل من إفراز المادة الدهنية وخاصة في الصيف لأصحاب البشرة الدهنية، يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع داكنة على البشرة.



كيفية عمل ماسك صابون الخيار

مكونات عمل ماسك صابون الخيار، وطريقة التحضير:

مقدار من أي صابون.

نصف ثمرة خيار.

كوب ماء مغلي.

ملعقة نشأ ذرة

ملعقة طعام من الليمون المعصور.



طريقة التحضير:

ابشري الصابون وضعيه في برطمان وغطيه ثم ضيفي قليل من الماء إلى الصابون المبشور تدريجيا مع التقليب في كل مرة. أبشري الخيار، وقومي بتصفيته، وضعي مياه الخيار مع الصابون المبشور مع التقليب الجيد يتجانسوا تماما.



ضعي النشا للصابون والخيار مع التقليب الجيد.أضيفي قطرات الليمون، على الصابون مع التقليب حتى تلاحظي قوام كريمي متماسك.



اغسلي وجهك وقومي بتنشيفه، وضعي الصابون على الوجه ودلكي جيدا لمدة ١٠ دقائق، ثم اشطفي وجهك.كرري الوصفة مرتين في الإسبوع للحصول بشرة نضرة ناعمة.