رغم العلاقة المتوترة بينهما.. لن تصدق كيف تم إستقبال الفنان محمد رمضان عند زيارته لزعيم عادل إمام في منزله

رغم الاحتقان والتوتر الذي تشهده العلاقة بين الزعيم عادل إمام والفنان محمد رمضان منذ سنوات إلا أن الأخير فاجأ الجميع في وقت سابق وزار منزل الزعيم.

وأعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنان محمد رمضان أثناء زيارة قام بها لمنزل الزعيم عادل إمام.

وكانت هالة رامي إمام، حفيدة الزعيم عادل إمام، نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان عبر صفحتها الشخصية على «انستقرام».

وظهرت هالة في الفيديو وأشقاؤها مع محمد رمضان وهو يغني مقطعاً من أغنيته «بام» ويُقبّل رأسها.

وبذلك تكون هالة قد نفت جميع الشائعات التي تحدثت عن «الخِصام» بين الزعيم ورمضان في الفترة الأخيرة، بعد رفض الأوّل العمل معه في مجالات الدراما والسينما.

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو متسائلين عن أسباب هذه الزيارة وعن إمكان وجود عمل يجمع الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان، لكن أفاد البعض بأن رمضان كان موجوداً في منزله للاطمئنان على صحة عادل إمام.

وكان محمد رمضان كشف خلال لقاء سابق في برنامج "مساء dmc"، أن عادل إمام أحرجه مرتين دون معرفة السبب، فجاءت المرة الأولى عندما رفض مشاركته في فيلم "حسن ومرقص"، رغم أن النجم عمر الشريف هو من رشحه لهذا الدور، وبعد رفض الزعيم عرض عليه الراحل عمر الشريف وقتها دوراً أقل مساحة ولكن المفاجأة أن عادل إمام رفض وجوده في الفيلم من الأساس.

كما أضاف محمد رمضان أن عادل إمام أحرجه للمرة الثانية، عندما رفض ظهوره في مسلسل "عوالم خفية" عندما طلب مشاركته في العمل من ابنه الفنان محمد عادل إمام.

وأكد محمد رمضان إنه لا يعلم سر رفض عادل إمام له، ولكن له الشرف أن يعمل معه، فأن يرغب أن يطل ولو في مشهد واحد في أي عمل له، لأن الظهور مع الزعيم شرف كبير لأي فنان.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عادل إمام، “مسلسل فلانتينو” الذي خاض به الموسم الرمضاني 2020، وشارك في بطولته مجموعه كبيرة من النجوم من بينهم الراحلة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وهدى المفتي.