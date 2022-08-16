لن تصدق ماكانت تفعله يومياً.. رجيم سحري أفقد رضوى الشربيني 30 كيلو .. لـن تتوقع ما هو.!

خطفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، الأنظار برشاقتها الملحوظة بعد أن تمكنت من خسارة الكثير من الوزن الزائد خلال فترة قياسية.

وأعلنت رضوى الشربيني مرارًا وتكرارًا أنها نجحت قبل الظهور على الشاشة في تخسيس 30 كيلوغرام، وكانت تلك الخطوة بمثابة نقطة التحول التي مهدت لظهورها على التلفاز لتصبح واحدة من أشهر مذيعات الشرق الأوسط.

ولم تمانع "الشربيني" لم تمانع أن تشارك متابعيها بأسرار هذا الرجيم، فنشرت أكثر من مرة تفاصيله، بل و ناقشتها من خلال حلقات البرنامج.

يقوم الرجيم على جدول أكلات تتكرر، في السطور التالية نتناولها بالتفاصيل:

الفطور:

4 ملاعق فول بدون زيت أو سمن، أو بيضة مسلوقة أو أومليت بملعقة زيت صغيرة، أو جبن ملح خفيف مع سلطة.

يمكنكِ إضافة نصف رغيف خبز بلدي أو مجهز من الحبوب الكاملة مع كوب نسكافية بحليب خالِ الدسم وبدون إضافة سكر.

الغداء:

1- النشويات: ½ رغيف خبز، أو 3 ملاعق أرز أو معكرونة مطبوخة، أو 9 ملاعق أرز أو معكرونة مسلوقة.

2- لحوم: ½ دجاجة مشوية أو مسلوقة، أو 2 شريحة لحم مشوي، أو 3 أسماك مشوية، أو 2 بيضة مسلوقة، أو جبن ملح خفيف.

3- الخضار: خضار مشكل نيء أو مسلوق بدون إضافة زيت أو سمن، ويمكنكِ هنا تناول 4 ملاعق فقط من الخضار المطبوخ المضاف له زيت أو سمن.

العشاء:

½ رغيف خبز مع جبن ملح خفيف مع صحن من السلطة دون إضافة زيت.

أو 3 ثمرات فاكهة مع 2 كوب من الزبادي قليل الدسم.

قائمة الممنوعات:

ذكرت رضوى الشربيني أنها طيلة الرجيم امتنعت عن بعض المأكولات، على رأسها، الحلويات بما فيهم العلكة، كذلك المسليات المُملحة، المياه الغازية سواء الدايت أو العادية، اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ، والخبز الأبيض.

أما ما نصحت به رضوى الشربيني مع اتباع هذا الرجيم هو تناول 2 لتر من الماء خلال اليوم، مع ممارسة بعض الرياضة حتى الخفيفة منها، كذلك، يُنصح بضرورة تناول الوجبات بفارق 4 ساعات على الأقل، مع تناول وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات.