ما فعلته الإعلامية هالة سرحان في آخر عمرها جوار الكعبة فاجأ الأصدقاء والأعداء!! لن تصدق ماذا فعلت!

وثقت مجموعة صور أحدث ظهور للإعلامية المصرية هالة سرحان بعد فترة غياب طويلة. وأظهرت الصور هالة سرحان وهي تقف أمام الكعبة أثناء أدائها العمرة. وأبانت الصور الإعلامية الشهيرة وهي ترتدي الحجاب وعباءة سمراء وتحمل بعض الكتب في سابقة تحدث للمرة الأولى.

ولدت هالة سرحان في 1 سبتمبر من عام 1952، وبدأت هالة سرحان كمذيعة في القسم العربي من إذاعة صوت أمريكا ثم عملت كمراسلة صحفية لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي.

، ثم كصحفية في مجلة كلام الناس التي كان يملكها آنذاك زوجها السابق عماد الدين أديب، وعملت أيضا كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية من عام 1972 حتى عام 1976 في التلفزيون المصري، وكانت تقوم بتقديم برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية ولكنها تركت القناة في 31 أكتوبر 2012.

يشار إلى هالة سرحان، تعمل حاليا كرئيس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة روتانا الدولية للصوتيات والمرئيات والمدير العام لاستوديوهات روتانا. وكانت تقوم بتقديم برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية ولكنها تركت القناة في 31 أكتوبر 2012.



