هذه الفنانة الشهيرة حيّرت الجميع.. قُتل صديقها في الحرب فرفضت الزواج بغيره واحتفظت بقلادته حتى ماتت .. لن تصدقمن تكون؟هذه الفنانة الشهيرة حيّرت الجميع.. قُتل صديقها في الحرب فرفضت الزواج بغيره واحتفظت بقلادته حتى ماتت .. لن تصدقمن تكون؟

عُرفت الفنانة المصرية مديحة كامل خلال سنوات عطائها بوجهها البرئ، وملامحها الجذابة، وابتسامتها الخلابة.

كل هذه العوامل كانت سر دخول مديحة كامل إلى عالم الفن، وصعودها بسرعة الصاروخ، ولأن جمالها من نوع خاص؛ أحبها الملايين من الجماهير، وأطلق البعض عليها لقب قطة الشاشة، وفتاة الشاطىء، وغيرها من الألقاب التي كان يعبر من خلاله الجمهور عن حبه الكبير لها.

ومما لاحظ العديد من محبي مديحة كامل، ارتدائها الدائم لـ قلادة على شكل قلب، لم تخلعها منذ شبابها حتى وفاتها، لذلك بحث الكثير حول هذا الأمر.

واتضح أن الفنانة مديحة كامل، كانت تربطها قصة حب قوية بـ شاب في فترة المراهقة، دامت قصة الحب لسنوات، منذ أن كان الثنائي يلعبان معًا في طفولتهما، وتعلق كلًا منهما بالآخر، وحلما معًا ببناء حياتهما الزوجية.

لكن أحيانًا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فعندما قرر الثنائي الارتباط بشكل رسمي، تم استدعاء حبيبها للجيش، قبل حرب الاستنزاف، وحينما ذهب لمقابلتها أخبرها بأنه يعد الأيام والليالي التي تجمعهما مرة آخرى، وفي مشهد يشبه مشاهد الوداع بالسينما، أخرج حبيبها سلسلة ذهبية من جيبه، ووضعها حول عنقها.

وهنا طلب منها أن لا تخلعها أبدًا حتى إذا استشهد في الحرب، لكي تتذكره دائمًا، قائلًا: عاوز أبقى معاكي حتى بعد ما أموت، ووعدته مديحة كامل بأنها لن تخلعها أبدًا، وهنا قبّل يدها وتركها على الفور للانضمام لصفوف الجيش.

لكن بعد أيام استشهد حبيب مديحة كامل، وهو الخبر الذي نزل على الفنانة كالصاعقة، فلم يتبقى لها من حبيبها الأول سوى القلادة التي تركها وأهداها إياها، لذلك قررت الفنانة أن لا تخلعها أبدًا حتى وفاتها، لأنها دائمًا تذكرها به.