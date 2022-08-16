سهير رمزي تفجرها مدوية : (هذا هو الممثل الذي أثار جنوني وتمنيت معاشرته على السرير لكن فلت مني ) .. لن تصدقوا من هو .!!

رغم ان النجمة المصرية الجميلة التي تمتلك جسدا مذهلا تزوجت 12 رجلا بينهم رجال أعمال وممثلين ، الا ان كل تلك الزيجات كانت مآلها الفشل والطلاق .



واعترفت الممثلة الحسناء بأن هناك ممثل مصري كان يشعل رغباتها الحميمة في كل فيلم تمثل معه .وتمنت دائما ان يعاشرها على السرير كزوج لها لكنه طار من يدها كما قالت .

وعبرت النجمة سهير رمزي في مقابلة تلفزيونية عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه ليكون زوجها رقم 13.

وقالت: “كمال الشناوي هو اللي فلت مني، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي”. مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال مع الشناوي.