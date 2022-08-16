إطلالة مفزعة للفنانة غادة عادل صعقت جمهورها.. ماذا أصابها؟!

جنون النحافة والوصول إلى القوام المثالي جعل العديد من الفنانات العرب، يخسرن اوزانهن من أجل الوصول إلى "العود الفرنساوي"، اللاتي تتميز به نجمات هوليوود.

وصدمت الفنانة غادة عادل الجمهور مؤخراً بعد ظهورها بنحافة مفرطة أثارت قلق الجمهور فيما عبرت بعض المتابعات عن إعجابهن بشكلها الجديد وجاء من ضمن التعليقات: ”ما شاء الله نحفانة وحلوة اوي اوي“، وتسائلت أخرى ”عملتي إيه عشان تخسي كده؟“.

واحتفلت غادة عادل مؤخراً بنجاح ابنها عبدالله في المدرسة وتخرجه في المرحلة الثانوية، ونشرت مجموعة صور من حفل التخرج.

وظهرت النجمة المصرية لأول مرة رفقة أولادها الـ4 في صورة رائعة وهم: "عبدالله وعزالدين ومريم وحمزة"، وتكشف الصورة عن علاقة الدفء التي تربطها بأولادها.

وغادة عادل أم لـ5 أبناء، 4 أولاد وابنة وحيدة من زوجها السابق مجدي الهواري، ورغم الانفصال تربطها علاقة صداقة قوية بطليقها ووالد أبنائها.