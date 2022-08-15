بعد أن خسرت 50 كيلو من وزنها .. مها أحمد تفاجئ الجمهور وتفوق ياسمين صبري في رشاقتها- صورة

فاجأت الفنانة مها أحمد جمهورها بخسارة 50 كيلو من وزنها، وأثارت ضجة واسعة بعد ظهورها برشاقة لافتة وخسارتها أكثر من نصف وزنها خلال الشهور الماضية.

ظهور مها أحمد برشاقة لافتة في الآونة الأخيرة، بعد خسارتها الكثير من الكيلوغرامات الزائدة، أثار إعجاب الجمهور.

وأوضحت مها أن زوجها الفنان مجدي كامل كان يمازحها قائلا “نفسي اغمض عيني وافتحها ألاقيكي رفيعه”، وحينما أخبرته أن هناك طبيبا جديدا ستذهب إليه أخبرها بأنه منذ زواجهما وهي تذهب للأطباء كي تفقد وزنها.

ولكن وقت تعاقدها على برنامج من أجل تقديمه فقدت الكثير من وزنها، وامتنعت عن تناول الأرز والمعكرونة والسكر والخبز لأكثر من عام ونصف، وهو ما تسبب في فقدانها للوزن.

وقتها طلب منها زوجها أن تستعيد وزنها الزائد، خاصة أنه يحبها في هذا المظهر، كما أنها أصيبت بأنيميا حادة ورعشة حادة، واستلزم الأمر نقل دم إليها.

وقالت مها إنها تمتلك مكتبة خاصة بنصائح الريجيم والدايت، وتمتلك الكثير من الأوراق الخاصة بالأنظمة الغذائية، بعدما صارت موسوعة في الأمر.