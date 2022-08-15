أخيراً.. ميسرة تكشف سرّ عدم مقدرتها على الزواج بكلِّ جرأة وبدون ذرة خجل .. طبيعة مرضها الخاص سيصدمك!!

لطالما ظلت الممثلة المصرية "ميسرة" صاحبة الـ 55 عاماً واحدة من أشهر الفنانات العوانس في تاريخ السينما العربية.

وكثيراً ما سُئلت الفنانة عن سبب عدم قدرتها على الزواج ورفض فكرته مؤكدّة أنها وصلت إلى مرحلة ميؤسة منها مع قرب سنها من الـ 60 عاماً.

كما أن أحد أسباب رفض الزواج حدّ قولها وضعها الخاص سيما مع إصابتها بمرض "الانفصام" أو يعرف بـ "الشيزوفيرينا".

ومن أسبابها أيضاً أنها باتت شخصية مستقلة تعتمد على نفسها ويصعب عليها التعامل مع رجال الأن، خاصة أنها مرت بعدة تجارب فاشلة أثناء فترة شبابها.

وتوضح الفنانة أنها قابلت عدد كبير من الرجال بعد عودتها من لندن، لكن كانوا "يقولون ما لا يفعلون فلديهم أفكار مختلفة تماماً عن تلك التي يتحدثون عنها.