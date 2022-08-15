غرفة نومها ستذهلك.. اخيراً الكاميرا تدخل قصر العجائب الذي تعيش فيه دنيا سمير غانم حياة الملوك والأمراء!!

خضعت الفنانة دنيا سمير غانم لجلسة تصوير جديدة، من أجل استخدامها لتوثيق حساباتها على كل منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة أولى قبل محاصرة الصفحات والحسابات المزيفة التي تنتحل اسمها وتروج عنها أخبارا كاذبة، وكشفت دنيا عن محبة خاصة للون الوردي الذي هيمن على إطلالتها ووصفته بالأفضل.

وتعد الفنانة دنيا سمير غانم من الفنانات القليلات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا القليل، والذين لا يتحدثن عن حياتهم الشخصية للحفاظ على خصوصياتهم واستقرارهم العائلي بعيداً عن وسائل الأعلام والسوشيال ميديا .

وقد رصدنا من خلال بعض الصور التي تنشرها الفنانة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي إنستجرام بعض الصور من ديكورات داخل منزلها الفخم بالقاهرة، والتي توضح رقي وفخامة هذا المنزل .

تعتبر دنيا سمير غانم من النجمات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا اللقليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي فخــم وراق يشبه القصور ويضم حديقة كبيرة تحيط بأنحاء المنزل بأكمله؛ وتضم الحديقة منطقة خاصة للجلوس مميزة، تجمع بين اللونين الأحمر والبني الغامق وتتوسطها طاولة خشبية صغيرة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة، كما تضم طاولة وكراسي خشبية آخرى.

و تحتوي الحديقة أيضًا على حمام سباحة صغير في المساحة والعمق خصصته دنيا تحديدًا لابنتها كايلا من أجل الاستمتاع معها وتقضـــية أوقات ممتعة داخل الحديقة.

طراز مصري في منزل دنيا كما يظهر من خلال بحثنا على محرك البحث "غوغل" وجود فيديو وصور لمنزل دنيا سمير غانم الفخم، والذي يقع في أحد الأحياء الثرية في القاهرة حيث يسكن أغلبية المشاهير.

ويحل الطراز المصري في ديكور منزل دنيا، والذي يطغي على أثاثه اللونان البني والبيج، كما تحضر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في غرفة المعيشة وفي الصالونات.

ألبوم صور عائلي على الحائط

في نظرة سريعة على حساب دنيا سمير غانم على "انستقرام" لاحظنا وجود القليل من الصور التي تظهر منزلها، وفيديو واحد لزوجها الإعلامي رامي رضوان من منزلهما، يطلّ فيه وهو يبرز ألبومات صور على الحائط تجمعه مع زوجته وابنتهما "كايلا".

تتميز غرفة نوم منزل دنيا سمير غانم بالفخامة حيث جمعت دنيا بين اللونين البيج والذهبي مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة.

يبدو واضحاً ديكور الجص في سقف الغرف الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرر حضورها في أكثر من غرفة من المنزل خصوصاً في غرفة الطعام والمطبخ.

غرفة الطعام يسيطر على غرفة الطعام اللون الرمادي الفاتح من حيث ألوان الحوائط والأرضيات المكسوة برخام رمادي أنيق، كما تضم طاولة طعام كبيرة رخامية بيضاء مع كراسي من الفرو باللون الرمادي الفاتح أيضاً.

ويمكن أن نرى تناغم الألوان في منزلها من خلال صورة نشرت لها وهي تستضيف الفنانة سميرة سعيد.وتزوجت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، في عام 2013، في حفل زفاف كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن وأنجبت ابنتها كايلا بعد عام واحد من الزواج.

يذكر أن دنيا سمير غانم طرحت مؤخرا أول فيلم سينمائي من بطولتها المطلقة بعنوان "تسليم أهالي" وحقق أول 10 ملايين جنيه في دور العرض المصرية بأقل من أسبوع، ويشاركها البطولة هشام ماجد، وبيومى فؤاد، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، والذى من إخراج خالد الحلفاوى.

فيلم "تسليم أهالى" تدور قصته حول دنيا سمير غانم "زاهية" التى تقع فى حب هشام ماجد "خليل"، وتقرر والدة "زاهية" الزواج من والد "خليل"، وفى يوم الفرح تحدث مفاجأة تغيير حياة الجميع.