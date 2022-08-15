ياسمين عز سألت هذا الفنان الشهير بتعمل إيه ليلة الخميس؟ فـ أحرجها بإجابته الجريئة!!

أعادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للفنان "الفيشاوي" في لقاء وصف بـالـ "محرج" مع الإعلامية ياسمين عز.

جاء ذلك كله تزامناً مع ما أحدثته طليقت الفنان المصري "أحمد الفيشاوي" مؤخراً من ضجة بظهورها الغريب.وفي اللقاء المتداول فاجأت الإعلامية ياسمين عز النجم أحمد الفيشاوي بسؤال محرج خلال استضافته في لقاء سابق مع برنامجها «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية.

وردّ الفنان أحمد الفيشاوي على سؤال ياسمين عز المحرج حول ما يفعله ليلة الخميس بإجابة أحرجت الفنانة كثيراً: "ده سؤال محرج جدًا، ولكن بتفرق مع على حسب السن، وعندما كنت في الدراسة كنت زي أي طالب مدرسي، ولما كبرت بقيت أنا والمدام ومفيش أحسن من كدة".

وأضاف "الفيشاوي" أنه بالنسبة له فإن الزواج لا يرتبط بموعد معين، أو يوم معين مثل يوم الخميس، ولكنه "زي القدر" مضيفا: "يعني أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها، والجواز مش مرتبط بيوم معين".

وتابع في ذات اللقاء معلّقاً على جزئيات أخرى: "أنا مش خبير ولا دارس الست المصرية أو اللبنانية، وحتى زيجاتي كانت من سوريا ومن ألمانيا ومصر".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري أحمد الفيشاوي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته ندى الكامل بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد مرور 4 سنوات من الحب والزواج.الطليقة تثير الضجّة مؤخّراً :

في سياق متّصل ، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمنشور لطليقة الفنان المصري "أحمد الفيشاوي" تم اتهامها من خلالها بتحريف آية من القرآن الكريم.

فبعد ضجّة تشوه وجه ندى الكامل طليقة الفيشاوي ظهرت الفنان في صورة جديدة نشرتها بدت فيها وكأن وجهها قد تعرّض لحروق.

وعلّقت "كامل" على الصورة قائلةً: "هو في إيه؟ جالي حساسية شديدة شوية تقوموا تحرقوني!".وأشارت إلى أن ما تعرضت له سببه الحسد، وكتبت منشوراً عبر خاصية القصص المصورة في "إنستغرام" جاء فيه: "ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر" ما اعتبره الجمهور تحريفاً لآيات من القرآن الكريم.

يُذكر أن ندى الكامل انفصلت عن أحمد الفيشاوي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونشرت حينها بياناً بشأن طلاقهما، أشارت خلاله إلى أنها ستفتقد صديقها المقرّب.

، وأنها أعطته حباً وتضحية على مدار أربع سنوات، كما أن الفيشاوي أعطاها كل حقوقها الشرعية والمادية بدون تردد، متمنيةً التوفيق له.