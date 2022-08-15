أول صورة لـ أصيل إبنة صفاء أبو السعود المحجبة من المليادرير سعودي !! نسخة طبق الأصل من سمية الخشاب

أبهرت أصيل صالح كامل ابنة الفنانة صفاء أبو السعود الجميع في صورتها الرئيسية من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب، وذلك في ظهور نادر لها وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين.

ولم تظهر أصيل ابنة صفاء أبو السعود كثيراً في جميع الأوقات، وآخر ظهور لها كان أثناء حفل زفافها قبل 5 سنوات، وهو الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع وغيرهم الكثيرين، وظهورها اليوم في صورتها بالحجاب أبهر الكثيرين ممن يتابعوها.ابنة صفاء أبو السعود بالحجاب.

وفي شهر مارس 2017 تألقت أصيل صالح كامل ابنة صفاء أبو السعود في حفل زفافها، وهو كان زفاف أسطوري لابنة رجل الأعمال السعود صالح كامل، وأقيم في فندق بأسوان وهو الذي استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وحضره الكثير من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة ووسط الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة.

وأعلنت الفنانة صفاء أبو السعود أنها بخير وصحة جيدة وأن كل ما تردد حول وفاتها أثناء الساعات الماضية كانت مجرد شائعة، وإنها انزعجت كثيراً منها.

، وهذا ما انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، وفوجئت بالكثير من الاتصالات للاطمئنان عليها والتشديد على أنه من الأشياء المزعجة لأنها جاءت من شخص مجهول المصدر انتشار هذه الشائعات.