أغرب قبيلة في الكرة الارضية.. نساءها ورجالها كأنهم الفيلة والوحوش يشربون الدم وأجسامهم عارية وضخمة للغاية .. وهذا ما يفعلونه بالشخص النحيف والغير متزوج .!! (شاهد صورة)

أفريقيا قارة شاسعة تضم العديد من البلدان والقبائل. رفضت بعض هذه القبائل الترحيب بالحضارة وما زالت تمارس ثقافتها المثيرة للاهتمام والمقدسة بالنسبة لها.

هناك العديد من الأماكن والثقافة المثيرة للاهتمام في إفريقيا وسنلقي نظرة على قبيلة بودي في هذا المقال.



توجد قبيلة بودي في الغالب في الجزء الجنوبي من إثيوبيا. لقد رفضوا الترحيب بالحضارة لأنهم يؤمنون كثيرًا بتقاليدهم القديمة.

لا يزالون يمارسون التجارة عن طريق نظام المقايضة التجارية. يمشون لساعات للوصول إلى أسواقهم حيث يتبادلون البضائع أو يشترون بعضها.

لا يُسمح لهذه القبيلة بالاتصال بأسماء الأشخاص في الخارج باستثناء عدد قليل من الأشخاص. لا يُسمح للأشخاص المتزوجين بالتحدث إلى أنفسهم في الأماكن العامة. عادة ما تقدر هذه القبيلة أبقارها بأنها لا تقتلها لسحب دمائها التي تشربها. إنهم يفضلون عمل ثقب في أحد عروقه لإخراج الدم منه وإغلاقه مرة أخرى بالطين.



يقدر أهل هذه القبيلة الرجال البدينين أكثر من النحيفين ، ويمكن ملاحظة ذلك في ثقافتهم الأكثر إثارة للاهتمام والمعروفة باسم مراسم كائيل. عادة ما يلاحظون هذا في يونيو.

ستقدم العشائر الـ 14 التي تشكل هذه القبيلة رجلًا واحدًا غير متزوج للمنافسة. سيستعد هؤلاء الرجال المؤهلون لهذه المسابقة لمدة ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة ، لن يقابلوا أي امرأة أو يُشاهدون خارج كوخهم.

سوف يشربون خليط من الدم والحليب. عند شروق الشمس ، كانوا يشربون لترين من الدم ويمكن استبعاد أي شخص يتقيأ من الدم.

بعد ستة أشهر ، من المفترض أن يخرجوا من الكوخ. في ذلك اليوم ، كانوا يغطون أنفسهم بالرماد والطين ويتجولون حول الأشجار لساعات بينما يحدق بهم القضاة. ومن يعلنون فوزه يتوج أسمن الرجال ويؤجر. كما أنها تحظى باحترام كبير. هذا جعل قبيلة بودي تقدر طبيعتها الدهنية أكثر من كونها نحيفة.



تعتبر القبائل الأفريقية مدهشة على الإطلاق لأن لديها العديد من الثقافات التي تعتنقها معظم القبائل أكثر من الحضارة الغربية.