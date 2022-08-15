ظهور يخطف الأنظار للفنانة إيمان بعمر الـ77.. شاهد كيف هي اليوم لم يؤثر عليها غدر السنين!

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبنانية إيمان، وهي في عمر 77، وظهرت فيها بشكل اثار اندهاش الجمهور من شكلها الذي لم يتغير كثيرا رغم مرور الزمن.

الصورة حصدت عدد كبير من التعليقات الجميلة خاصة وأنهم التفتوا لمحافظة الفنانة إيمان على جمالها وجاذبيتها حتى اليوم فملامحها لم تتغير بتاتاً.

الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان مواليد بيروت عام 1945 اسمها الحقيقي هو اليزابيث طاوروس سركسيان ممثلة لبنانية أرمينية الأصل عُرفت باسم "ليز سركسيان" ولمع نجمها باسم الفنانة إيمان.

وعلى الرغم من عشقها للتمثيل منذ طفولتها لكنها تخرجت في البداية من كلية الصيدلة بالجامعة الأميركية في بيروت، وفي الجامعة نفسها قررت أن تدرس التمثيل المسرحي، وقد بدأت مشوارها من خلال المسرح.