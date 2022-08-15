نجوى فؤاد فضحت سر ليلة طلاقها من أحمد رمزي بعد أيام من الزواج.. والأخير ينفعل: ميصحش!! لن تصدق ما كشفته الفنانة وأنكره بشدة!

كشفت الفنانة نجوى فؤاد سبب انفصالها عن الفنان أحمد رمزي.

وقالت نجوى فؤاد، خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة Mbc مصر: "انفصلت عن أحمد رمزي بعد أسبوعين زواج علشان رجع لمراته وفضلنا نكون أصدقاء.. وعمي كان عايز يقتلني علشان أهلي متدينين وشايفين الفن عورة، وتراجع عن قتلي بعد ما شاف قسيمة زواجي من الموسيقار أحمد فؤاد حسن".

وروت تفاصيل هذه الواقعة قائلة: "اليوم ده كان كتب كتابنا أنا وأحمد فؤاد الظهر في مصر القديمة، وكان خاله وواحد صحبه موجودين عشان يشهدوا على الزواج، ولما عمي جه، رد أحمد فؤاد حسن وقاله جيت متأخر دي مراتي، قام واخد بعضه ونازل".

وبعد الزواج ذهبت مجوى فؤاد في رحلة لأمريكا واستمرت 17 يوماً وحينما عادت فوجئت بأحمد رمزي يطلقها ويقول لها أنه اصطلح هو وزوجته.

وعندما سألت صفاء أبو السعود أحمد رمزي عن حقيقة أسباب الطلاق رفض كشف السر وأكد: ما يصحش أقول السبب. مؤكداً أن روايتها غير صحيحة.