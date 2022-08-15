تفاصيل وحقائق صادمة تقلب القضيه رأساً على عقب.. فتاة المنصورة نيرة أشرف تفجّر مفاجأة نارية: الناس اللي في الشارع كملوا عليها.! !

أوراق قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف مليئة بتفاصيل مهمة، وبينها ما ذكرته الشاهدة على الجريمة المروعة «صباح أحمد»،

بائعة في محل ملابس، حين سألتها النيابة العامة «هل صدر أي مقاومة من المجني عليها إبان تعدي المتهم عليها؟».



فأجابت «لأ هي ملحقتش»، فانتقلت النيابة للاستفسار عن السبب بسؤال الشاهدة من جديد: «وما الذي حال دون ذلك»، فجأت إجابة بائعة الملابس صادمة: «ضربها وملحقتش تقاوم، وكمل عليها والناس اللي في الشارع كملت عليها».

الشاهدة صباح تصف مشهد قتل نيرة في التحقيقات كلمات الشاهدة «صباح» على جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، أمام جامعة المنصورة، كشفت حالة التخاذل التي كان عليها عشرات الأشخاص الذين شاهدوا جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف ولم يتحركوا

لمنع القاتل من تنفيذ جريمته المروعة، تحدّثت صباح عن حالة غياب الشهامة، واعتبرت أنّ كل من شاهد الجريمة شارك في قتل نيرة، عندما قالت في التحقيقات: «الناس اللي في الشارع كملت عليها».



بائعة الملابس: مشهد قتل نيرة أفقدني القدرة على التصرف وشرحت الشاهدة صباح أمام النيابة العامة، تفاصيل جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف، ورد فعلها عليه، والصدمة التي لحقت بها وأفقدتها القدرة على التصرف في نجدة نيرة أشرف، خاصة وأنّ المتهم كان يسير خلفها وفي يديه السكين، قبل أن يدفعها على الأرض ويعتدي عليها بالطعنات ويذبحها من رقبتها في مشهد مفجع.



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مطالبات بالقصاص من قاتل نيرة محمد عادل لا تزال قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، حاضرة في أذهان الناس بشكل كبير، خاصة لما تضمّنته من ترويع للمجتمع من خلال مشهد ذبحها الذي أصاب كل من شاهده بالغضب الشديد، وطالبوا بسرعة القصاص من القاتل محمد عادل

، وبعد تداول القضية أمام محكمة الجنايات على مدار جلستين، أعلنت المحكمة حكمها بإعدام محمد عادل بالإعدام شنقًا بتهمة قتل زميلته نيرة أشرف مع سبق الإصرار.