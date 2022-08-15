بعد ضجة طلاقها من حسام حبيب.. سألوا شيرين عبد الوهاب: مين الفنان اللي نفسها تتجوزه؟ فكشفت اسماً واحداً دون تردد او خجل !!

ظهر الفنان حسام حبيب للمرة الأولى بعد تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، وأشار إلى استعداده لطرح ألبومه الذي أعلن عنه منذ فترة، وعودته للوسط الغنائي مرة أخرى.

ونشر حسام حبيب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له، وعلق عليها: "العودة لمكاني السعيد".

في سياق متصل أعاد ناشطون تداول فيديو لشيرين عبد الوهاب وهي تكشف رغبتها في الزواج من الفنان أحمد رمزي.

وخلال احدى الحلقات عبرت شيرين عن إعجابها الشديد بالفنان أحمد رمزي وأهدت له أغنية "يا حلاوتك يا جمالك" وقالت أيضاً: عايزة أتجوز حد زيك.