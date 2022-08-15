مش محمد صلاح.. محمد أبو تريكة يفجرها : هذا اللاعب بنظري هو الأفضل في مصر حتى لو يلعب برجل واحدة!! لن تصدق من هو!

فجر اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة الكثير من الجدل بعد أن كشف عن لاعب مصري يراه الأفضل.

أبو تريكة لم يكن يتحدث عن محمد صلاح مجم فريق ليفربول بل كشف ان الاهلى يضم صفقة ولاعب هو الافضل بمصر حتى لو بيلعب برجل واحدة خلال الموسم الحالى

وهو من اهم لاعبى الكرة حاليا وهو احمد عبدالقادر وهو مستقبل الكرة المصرية كلها وهو لاعب فارق كثيرا مع الاهلى فى الموسم الحالى ويعتبر احد العناصر الرئيسية فى صفوف الاهلى مع سواريش.

واكد ابوتريكه ان وجود احمد عبدالقادر فى الاهلى لن يستمر طويلا حيث لو استمر على هذا الاداء ستصله عروض احتراف كبرة للغاية وبالتالى يحقق المنفعة للاهلى.

وكشف ابوتريكه مازلت لااصدق كيف كان يجلس احمد عبدالقادر على دكة البدلاء وهو الاعب الخطير والعقرب الذى لو تملك الفرصة يلدغ بلا رحمة.

محمد أبو تريكة هو لاعب كرة قدم دولي مصري سابق، كان يلعب في مركز خط وسط مهاجم أو مركز المهاجم الثاني.