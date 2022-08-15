خدعتنا جميعاً.. أيقونة البراءة والجمال ميريم فارس شكلها وحدة تاني خالص بدون فيلتر ولا مكياج.. صورة صادمة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها من خلال خاصية ستوري.

ميريام فارس أطلت بدون مكياج، ونالت صورة ميريام إعجاب متابعيها وتغزل الكثير منهم في جمالها الطبيعي خاصة وأنها تعمدت الظهور بدون مكياج، في حين صدمت ملامحها الكثير وهي بدون مكياج حيث أعتبروها واحدة أخرى.

الجدير بالذكر أن مكياج ميريام فارس في إطلالاتها يعتبر مكياجًا مثاليًا للمرأة العربية العصرية إذ إنها تعتمد مكياج طبيعي عبر اختيار ألوان ظلال الجفون وألوان أحمر الشفاه الفاتحة، كما تحافظ على حيل مكياج تكبير رسمة العين بالرموش الاصطناعية ورسم العين بالآيلاينر.