أول ظهور علني لشقيقة صفاء أبو السعود!! طلعت أجمل منها بمليون مرة والمفاجأة في ابنتها الفنانة بطلة حرب أهلية !

عدد كبير من الجمهور لا يعرفون أن الفنانة أروى جودة هي ابنة شقيقة الفنانة صفاء أبو السعود.

أروى احتفلت بعيد ميلاد والدتها وخالتها صفاء أبو السعود، الذي وافق نفس اليوم، ونشرت صورة نادرة جمعتهما من شبابهما.

الفنانة المصرية وحهت تهنئة لهما، بقولها: “كل سنة وأغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما و خالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة ويسعدكم ويريح بالكم يارب.. بحبكم”.

وكانت الفنانة أروى جودة قد نشرت في شهر مارس الماضي صورة لوالدتها احتفالا بعيد الأم، ووجهت لها رسالة تهنئة خاصة تضمنت اعتذارا منها عن كل مرة تسببت في حزنها.