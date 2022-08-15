ايتن عامر تتعمد إغاظة طليقها في اخر ظهور لها.. لن تتوقع كيف بدت؟!

قامت الفنانة أيتن عامر بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت أيتن بإطلالة كاجوال وتعتمدت الظهور بدون مكياج بابتسامة واسعة تشير الى سعادتها بعد الطلاق.

حرص عدد كبير من متابعيها على إضافة تعليقات إيجابية حول اهتمامها بنضارة وشباب بشرتها، كما تكهن البعض منهم ان اطلالتها بهذا الشكل تعمدت به الفنانة اغاظة طليقها محمد عز العرب.

حيث تردد خلال الأيام الماضية انفصال أيتن عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، خاصة بعد طرحها عدد من الكليبات ظهرت فيها مرتديه ملابس وصفها البعض بالجريئة.

الجدير بالذكر أن أيتن عامر شاركت في مسلسل مكتوب عليا الذي كان يعرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022، وشارك مع الفنانة ايتن عامر البطولة الفنان أكرم حسني وهنادي مهني وحنان سليمان وعمرو عبد الجليل ومن اخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف إيهاب بليبل وورشة كتابة عبد الرحمن جاويش