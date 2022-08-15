غرفة نومها عالم آخر.. اخيراً الكاميرا تدخل أخيراً قصر العجائب الذي تعيش فيه شريهان حياة الاميرات!!

رغم اختفائها عن الساحة لسنوات وعودتها مؤخراُ بمسرحية كوكو شانيل، إلا أن شريهان تظل أيقونة الاستعراض.

، والحسناء التي نتمنى أن تعود لتمتعنا بقصصها في ليالي الألفية الثالثة، التي ينقصها كثيرا من سحر "ألف ليلة وليلة".

وبعيداً عن هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلها حيث تلجأ بين فترة وأخرى إلى حسابها الخاص على موقع "إنستقرام" لإظهار مدى فخامة ديكور منزلها الكبير، إذ تنشر صورها في مختلف الغرف مُظهرةً الرُّقي المزروع في كلّ زاوية.

ديكور ذهبي وجدران مزخرفة في منزل شيريهان بالصور | مجلة الجميلة

جدران مزخرفة ومزينة بأجمل اللوحات

شاركت النجمة شيريهان محبيها في وقت سابق بصورٍ من عيد ميلادها الذي إحتفلت به، من داخل بيتها الذي يقع في منطقة المنصورية، أشهر تجمعات الأثرياء في مصر، وذلك بحضور عائلتها وأصدقائها.

وظهرت في اللقطات المنشورة، جدران المنزل الكبير، مزخرفة ومزيّنة بأجمل اللوحات، فضلاً عن السجاد العجمي الذي يغطّي الأرض.

كما ظهرت شريهان من خلال جلسات التصوير التي كانت تشاركها مع الجمهور في مكانٍ أشبه بقصور الملوك الفخمة، فاعتقد البعض أنّها متواجدة في إحدى المنازل الفخمة التي تعود إلى أحد أغنياء العالم.

منزل شيريهان

غرفة نوم عصرية

إعتمدت شريهان الديكور العصري في غرفة نومها المطلية باللون الأرجواني هو اللون الذي يخلق جوًا متطورًا ويجلب الرفاهية إلى الغرفة.

ديكور ذهبي ممزوج بالأبيض

ولكن اتضح بعد ذلك أن اللقطات المنشورة من قبل شيريها هي من منزلها، وكانت قد إتّخذت وضعيات جميلة في مختلف الزوايا التي عكست رقيا كبيرا من حيث الديكور الذهبي الممزوج بالأبيض، والثريات الضخمة المُتدلّية من السقف.

منزل شيريهان

بيت فرنسي الطراز وقديم

يعد منزل شريهان نسخة عن البيوت الفرنسية التي بُنيت في القرن التاسع عشر، وقد تمّ فرشه بأجمل التحف وأغلى قطع الأثاث الكلاسيكي، وقيل أن القصر كان مُلكاً للنجم الراحل عمر الشريف وخسره أثناء ممارسة لعبة "البوكر"، إلا أن الحقيقة أن هذا المنزل يعود لأحد باشوات مصر القدامى.

منزل شيريهان

خزانة ملابس كبيرة من خلال بحثنا عن صور منزل شريهان وجدنا لقطات لها مع شبيهتها المصممة المغربية أسماء الزموري، التي زارت شريهان في منزلها في مصر، والتي كشفت عن خزانتها الكبيرة.

منزل شيريهان

طاولة الزهر في صالة الجلوس كما كان واضحاً وجود طاولة الزهر في غرفة الجلوس حيث تشاهد نجمة الفوازير وتتابع مل ما تريده على شاشة التلفاز.