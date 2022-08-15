أجمل من قصر أبو هشيمة.. اخيراً الكاميرا تدخل منزل إلهام شاهين لأول مرة.. فخامة ملكية تفوق الخيال!

إذا كنت من محبي الكلاسيكة؛ لما تميزه من أناقة ثابتة وفخامة معبرة تعكس روح الماضي والتاريخ العريق على مر السنين فيمكنك اقتباس عدد من الأفكار الديكور المبهرة المستوحاة من فيلا الفنانة القديرة الهام شاهين.

يتميز الديكور الكلاسيكي بالفخامة والأناقة التي تتناسب مع المساحات الكبيرة، في المجالس وقاعات الضيوف، والممرات، وفيها يكون عنصر اختيار الأثاث من الطرازات القديمة التي تتركز على الجودة والمتانة؛ وكذلك الأسقف المعلقة،.

والأرضيات، والستائر، والاكسسوارات المكملة للديكور، وقطع الأثاث الفخمة، والدرجات اللونية التي تعطي إيحاء بالفخامة مثل الفضي والذهبي والبني.

ولذلك حرصت مجلة الجميلة على عرض عدد من الصور التي تتضمن محتويات الفيلا وتوضح ديكورتها والتى ظهرت خلال الاحتفال بعيد ميلادها .

تقع فيلا الهام شاهين على طريق المنصورية في محافظة الجيزة، بالقرب من مدينة كرداسة؛ وتبلغ مساحتها حوالي 500 متر؛ وتتكون من طابقين يحيطها سوار يصل ارتفاعه إلى 2 متر.

ويسيطر الطابع الكلاسيكي على الفيلا من حيث ألوان الجدران التي تميل إلى الأبيض والذهبي والبني؛ بالإضافة إلى الأسقف المعلقة الفخمة.

هذا وتضم الفيلا قطع من الأثاث الفخمة؛ والتحف والتماثيل والأكسسوارات التى توحي بالأناقة وتعكس روح الماضي والتاريخ.