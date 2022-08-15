أخيراً .. السر الذي أخفته ياسمين صبري وتسبب بطلاقها من أبو هشيمة انفضح للعلن.. ارتكبت غلطة عمرها!!

أحدث خبر انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل وضل كل يوم يثير العديد من التساؤلات عن سبب الانفصال المفاجئ.

وكان خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد تصدَّرمحركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وغوغل، والذي أكدته الفنانة حينها، وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري.

وكان عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد تصدرالترند منذ حوالي السنتين خصوصًا لناحية تعليق والدها على الحدث، لكن ما لم يكن متوقّعًا هو خبر إنفصالهما والخفايا ستفاجئك فعلًا.

خفايا غير متوقّعة!

وكانت مصادر مقرّبة من الطرفين قد كشفت أنّ إنفصال الثنائي تمّ في دبي حيث كانت تقوم ياسمين صبري بتصوير الإعلانات الخاصة بماركة كارتير، وكان حينها أحمد أبو هشيمة يقضي إجازة عيد الفطر.

وقد كشفت المصادر أيضًا أن الطرفين قد أنهيا كل التفاصيل المادية المتعلقة بإنفصالهما، وقد قام الطرفان بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك، حذفا كل الصور التي تجمعهما.

وكانت المصادر قد أكدت أن الخلاف الأساسي كان بشأن الحمل والإنجاب الأمر الذي ترفضه ياسمين صبري بسبب العقود الكثيرة التي ترتبط بها، وعودتها الحديثة إلى الساحة الفنية، ما أشعل الخلاف مع أحمد أبو هشيمة الذي يريد إنشاء عائلة.

ويرى جمهور ياسمين صبري أنها ارتكبت غلطة عمرها عندما فضلت الفن على زوجها، خاصة وأن المشكلة كان يمكن أن تحل وكان بإمكانها العودة للفن بعد أن تنجب له ولداً، لكنها تسرعت بالطلاق منه.