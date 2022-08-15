لن تصدّق ما اكتشفته شام الذهبي في هاتف زوجها ليلة الدخلة وأصابها بالدهشة والجنون: انطق تعرف أمي منين !!! - صورة

تجربة "شام الذهبي" ابنة الفنانة السورية أصالة نصري والتي عايشتها في ليلة دخلتها أثبتت أن الصدفة لا ترحم.

جاء ذلك التأكيد بعد أن كشفت "شام الذهبي"اللثام عن أمر نادر الحدوث وصفته بالمعجزة مؤخراً.

كما علّقت عليهما بقولها: "في عام 1998 قابل توأم روحي والدتي في المطار وطلب منها التقاط صورة ولم يكن يعلم أن فنانته المفضلة سوف تصبح في يوم من الأيام ضمن عائلته... القدر... مجرد معجزة".

جدير بالإشارة أن شام الذهبي كانت قد احتفلت منذ فترة بزفافها إلى رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك في أحد الفنادق الكبرى المطلّة على الأهرامات.