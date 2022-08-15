مأساة أشهر مغني عربي.. رفض الزواج طيلة حياته واعتبروه بنت.. وسرّ طفولته الجريء أصاب إسعاد يونس بالصدمة .

تفاصيل صادمة تتعلّق بحياته الخاصّة تلك التي كشف الفنان اللبناني الشهير مروان خوري عنها متحدثاً عن حوادث غريبة جداً تعرض لها خلال حياته منها اعتباره بنت من قبل البعض.

جاء ذلك خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة رفقة الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC.

المطرب اللبناني مروان خوري قال : عندما كنت صغيرا كان لدى مشاكل صحية بسيطة، وهذا جعلنى فى موضع حماية من عائلتى دائما .

وكشف الفنان أنه : فى سن 11 سنة ظهرت موهبتى فى الغناء، وأمى هى من فتشت عن موهبتى لأنها كانت تبحث عن امتداد لها، وبسبب ملامحى الناعمة كانوا فى المدرسة يعطونى أدوار البنات. وهو ما صدم "إسعاد يونس" على الهواء.

وأضاف خوري : فى مرة أرادوا أن أرتدى الجيب الورق، فذهبت للمنزل أصرخ لأمى وأنا أرفض ذلك فذهبت للإدارة ورفضت هذا الأمر، فأنا كنت أعتز بكونى ولد.

وختم مروان تصريحاته وكشفه الذي صدم الجمهور بالقول : بدأت في الشعر منذ الطفولة وكنت مغرما بجبران خليل جبران، وفى عمر الـ12 عاما بدأت تأليف الكلمات، وبدأت فى التلحين عام 96، وفى 2002 بدأت تجربتى مع الغناء.