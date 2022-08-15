مطالبة من الجماهير بشطب لقب نمبر ون من محمد رمضان ومنحه هذا اللقب الغريب.. لن تصدقوا ماذا اطلقوا عليه!!

طالبت بعض الجماهير شطب لقب نمبر ون من الفنان محمد رمضان، نقلا عن بعض المواقع الاعلامية وذلك لكثره مشاكله وتسببه في ازمات متتاليه.

ومنذ ظهوره على الساحة الفنية وهو يتسابق على حصد الألقاب، من الأسطور والبرنس وحتى نمبر وان، جميعها كانت في صالحه وتعكس مدى نجاحه، لكن كانت المفارقة هنا فلم يتوقع الفنان محمد رمضان أن تتسبب أزماته المتتالية مع نجوم الوسط الفني في حصده لقب جديد «بتاع مشاكل» ولكن الهدف هذه المرة لم يكن في مرماه.

ونرصد لكم هنا بعض ازمات الفنان مع نجوم الفن.

أزمة محمد رمضان مع بشرى

الأزمات بينهما بدأت عام 2018، حينما طرحت بشرى أغنية كوبرا، التي اعتبر البعض أنها ترد على الفنان محمد رمضان، بعد ادعائه بأنه «نمبر وان» و«الملك»، واستمرت الردود وسخرية كل منهما من الآخر مستمرة لمدة ثلاثة أعوام، إلى أن انتهت تلك المشاكل في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة حينما صعدت بشرى لمحمد رمضان وتصافحا وقدمت له بوكيه ورد.

أزمة محمد رمضان مع نوال الزغبي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، للفنانة نوال الزغبي أثناء لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس».

وقالت المطربة اللبنانية خلال اللقاء إنّها لا تعرف محمد رمضان على الإطلاق ولم تستمع إلى أغانيه من قبل، ليردّ عليها الفنان المصري بمقطع من أغنية «مصباح علاء الدين»، والذي يتضمن: «اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك»، وعلق «رمضان» على مقطع فيديو، موجهًا حديثه للفنانة اللبنانية: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، للفنانة نوال الزغبي أثناء لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، .

وقالت المطربة اللبنانية خلال اللقاء إنّها لا تعرف محمد رمضان على الإطلاق ولم تستمع إلى أغانيه من قبل، ليردّ عليها الفنان المصري بمقطع من أغنية «مصباح علاء الدين»، والذي يتضمن: «اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك»، وعلق «رمضان» على مقطع فيديو، موجهًا حديثه للفنانة اللبنانية: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

لترد عليه الأخيرة عبر تويتر قائلة: «إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام».

أزمة محمد رمضان مع إسماعيل يس

كان الفنان محمد رمضان قد أثار الجدل عام 2017، بعد نشر حوار صحفي، وسخر خلاله من أفلام إسماعيل ياسين، وقال "أنا ضد أفلام إسماعيل يس، الله يرحمه، الذى قدمها عن الجيش كلها، لأنني لا أحب أن نصدر أن العسكري المصري بهذا الشكل أو يمشي وتقع منه أشياء ويسخر منه الناس".

وأضاف: "الراحل إسماعيل يس أكثر نجم يضحكني في العالم، لكني لا أحب أن نصدر صورة أن الجندي المصري وهو يقع منه القايش، ويركب فوق مروحة الطائرة بالعكس، فهذا منظر غير لائق.

كما أن ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين ضمن مسلسل "موسى"، وضع بطل العمل الفنان محمد رمضا في مواجهة الانتقادات، ووصل الأمر إلى حد تقديم سارة ياسين، حفيدة الفنان إسماعيل ياسين، شكوى إلى نقابة المهن التمثيلية.

أزمة محمد رمضان مع أحمد الفيشاوي.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوى عندما أعلن عن نيته تقديم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدى، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه فى مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتى لا تتضمن أى شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في احد البرامج، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

وتصالح كل من الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، فى إحدى حفلات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة، وذلك برعاية الفنان خالد النبوى.

أزمة محمد رمضان مع سميرة عبد العزيز

عادت أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز مع الفنان محمد رمضان، من جديد على الساحة الفنية، وذلك بعد ما سخر الأخير من الفنانة خاصة بعد تراجعها عن تصريحها برفض أداء دور أم محمد رمضان في الأعمال الفنية، ليرد هو الآخر بالسخرية والاستهزاء من التراجع ويؤكد أن فيلمه القادم يتيم وليس بحاجة إلى ممثلة لأداء دور الأم.

تراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن تصريحها الأخير بأنها لن تقبل أداء دور أم محمد رمضان في الأعمال الفنية، حيث قالت خلال لقائها الأخير في "قناة الشمس" حيث قالت "أرجب بالتعاون مع الفنان محمد رمضان وأنا علي استعداد لتقديم دورة والدته في أي عمل فني".

، مما يؤكد تراجعها عن تصريحها في إحدى الندوات الصحفية أنها ترفض التعاون مع هذا الفنان بسبب إهانته لها خاصة بعدما رفضت أن تظهر معه في أحد أعماله وتقدم دور والدته.