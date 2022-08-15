ركز في الملامح لتعرف هذه الفنانة .. أجمل وأشهر الممثلات في جيلها عرفت بقصة حبها وزواجها من ممثل شهير؟!

أثرت هذه الطفلة الفن بعدد من الأعمال الفنية والمسرحية والتليفزيونية التي تظل علامة في تاريخ الفن العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

انها الفنانة شويكار أو شويكار إبراهيم طوب صقال من أب تركي وأم شركسية ، بدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وكونت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس ثنائيا خطف الأنظار منذ اللحظة الاولى لهما على الشاشة.

بينما قدمت شويكار عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى حيث شاركت فى أفلام “أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، ربع دستة اشرار، العتبة جزاز وفيفا زلاطا، أجازة غرام، اعترافات زوج، هارب من الزواج وأخطر رجل في العالم".

كما قدمت شويكار فى عام 1970 عاشت شويكار حالة من النشاط السينمائي، وقدمت خلال تلك الفترة عدد الأفلام الخالدة فى تاريخ السينما المصرية على رأسها منها الكرنك، السقا مات.

تعد قصة حب وزواج الفنانة شويكار من الفنان فواد المهندس هى الأشهر فى الفن المصرى ، ففي مطلع عام 1963 التقى فؤاد المهندس بشويكار لأول مرة على خشبة المسرح، بعد أن رشحها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي للاشتراك في مسرحية "السكرتير الفني".

وما أن رآها المهندس حتى أعجب بها على الرغم من اعتراضه على ترشيح مدبولي لها في البداية، إلى أن أعجب بها عندما شاهدها تطل على خشبة المسرح.