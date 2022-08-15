طليقة فائق حسن تبكي على الهواء وتكشف سلوك طليقها المستفز.. هذا التصرف الذي قام به تسبب لها بالألم وأوجعها.. مافعله لايصدق!!

سيطرت حالة من الحزن، على مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، خلال حديثها في مقابلة إعلامية عن طليقها والمطربة أصالة.

وقالت مارتا حامد عبر بودكاست "حكمت وهبي" إنها مرت بفترة صعبة للغاية عقب طلاقها من فائق حسن، وإن أمر اقتحام منزلها أوجعها أيضًا، مؤكدة أنها تحاول عدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية ثانية.

وتساقطت دموع مارتا حامد خلال حديثها عن طليقها فائق حسن وزوجته الحالية أصالة قائلة: "أنا قليلة الكلام، ولم أتواجد منذ فترة طويلة على السوشيال ميديا، ولا أحب الثرثرة كثيرًا، واليوم الذي أظهر فيه أتحدث فقط في شيء مهم بالنسبة لي وبالنسبة لغيري".

واستكملت مارتا حامد حديثها : "أنا تأذيت كثيرًا، ومن لديه حق سوف يأخذه، مؤكدة أنها اختفت عن الساحة الفنية والإعلامية عقب زواجها من فائق حسن، من أجل التفرغ لعائلتها، وأنها تزوجت مبكرًا كونها تحب العائلة".

يذكر أن مارتا حامد، طليقة زَوج أَصالة، الشاعر العراقي الشهير فائق حسن، كانت قد اتهمت كلاً من طليقها وأصالة، باقتحام شقتها وإفراغها من محتوياتها.

، وذلك خلال لقاء إعلامي مع الإعلامي إيلي باسيل، كشفت فيه تفاصيل الواقعة، وأنهما يهدفان من خلال ذلك الاستحواذ عليها والسكن فيها مع أولاد فائق الذي يملك الشقة.

وأكدت طليقة فائق حسن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية، واستعرضت غرف منزلها فارغة، قائلة إنّهما قاما بأخذ أغراضها.