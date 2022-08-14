دنيا سمير غانم داومت على هذه الأطعمة الثلاث وامتنعت عن الباقي فخسّت 15 كيلو خلال أسابيع.. اليكم الطريقة السحرية

تمكنت النجمة دنيا سمير غانم من تصدر تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد نشرها عدة صور من جلسة تصوير حديثة خضعت لها وكان من الواضح نجاح دنيا سمير غانم في التخلص من وزنها الزائد .

وما لايعرفه الكثير أن دنيا سمير غانم نجحت في التخلص من 15 كيلو جرام من وزنها الزائد ، ووراء نجاحها في تحقيق هذا الانجاز عدة اسرار منها تخلصها من تناول النشويات والحلويات والخبز الأبيض .

لجأت دنيا سمير غانم لتناول الأطعمة الصحية منها اللحوم والدجاج والبيض وركزت طوال يومها على تناول السلطات الخففة والفواكه .

اعتمدت دنيا سمير غانم على تناول الأطعمة بكميات قليلة للغاية وفي مواعيد محددة وتؤكد ايضا ان سر نجاحها في التخلص ن وزنها القضاء على شعور التوتر حيث كانت تحاول أن تمنح نفسها طاقى إيجابية باستمرار .

من ناحية أخرى ، حقق فيلم تسليم أهالي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، نجاحًا كبيرا، منذ طرحه قبل 9 أيام، في دور العرض السينمائي في مصر.

وحقق فيلم تسليم أهالي إيرادات وصلت إلى 9،207،868 جنيهًا وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا،.

والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.