متصلة :( أمارس العلاقة الحميمة مع صديقتي المقربة يوميًا ودون أنقطاع).. أعمل إيه؟ رد غير متوقع للغاية من هبة قطب صدم عمرو الليثي.! !

نقل الإعلامي عمرو الليثي سؤالاً من متصلة قالت إنها تعاني من الكبت، وأصبحت نتيجة ذلك مصابة بالشذوذ.

وقالت إنها تجد الآن متعتها مع صديقتها وتكره الرجال ولا تدري ماذا تفعل، طالبة المساعدة من خبيرة العلاقات الزوجية، الدكتورة هبة قطب.

وقالت قطب إن الكبت يعد من العوامل المساهمة فعلاً في هذه المشكلة، لكنه ليس الملام وحده، بدليل أننا نلاقي مثل حالتها في السجون، الرجالية والنسائية، وأيضاً في المدارس الداخلية وغيرها.

وأضافت أن من ضمن العوامل المساهمة زيادة الخصوصية، وإن إبني مثلاً يجي عنده صديقه ويغلقوا عليهم الغرفة ويقعدوا بالساعات وباليوم واليومين.. كل ده يساهم في زيادة هذه الحالات.