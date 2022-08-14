أول صورة واضحة لشقيقة شويكار التي أخفتها عن الجميع وحبستها حتى لا تنافسها في مجال التمثيل!! طلعت أجمل منها بكثير !

حل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنانة شويكار، التي رحلت في مثل هذا اليوم 14 أغسطس عام 2020، فكانت حياة فنية ثرية بلغت ما يزيد عن 100 عمل ما بين سينما ومسرح وإذاعة ودراما، قدمت شويكار شخصيات مختلفة وبرعت في تقليد الفتيات حول العالم في واحدة من أفلامها مع نصفها الثاني في فيلم "مطاردة غرامية".

استطاعت الفنانة شويكار إبراز قدرتها ومواهبتها الإبداعية، وذلك من خلال أدوارها الفنية تقمصت مختلف الجنسيات "اليابانية، والأمريكية، والباريسية، والإسبانية"، فهي واحدة من فنانات الزمن الجميل التي تمتع بالجمال والموهبة والبراعة والإبداع وخفة الدم، والكوميديا، والغناء، والاستعراضات.

وعلى الرغم من حرص شويكار على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، ظهرت صورة نادرة لها مع الفنانة نبيلة عبيد، ولكن المفاجأة هو ظهور سيدة ثالثة معهما في الصورة تشبه الفنانة شويكار إلى حد التطابق، ليتم الكشف بعد ذلك عن أنها شقيقتها وتجعى شاهيناز، وكانت متزوجة وتعيش مع زوجها في إحدى الدول العربية، وذلك بحسب ما جاء مجلة “أخبار النجوم” في عددها الصادر بتاريخ 15 من شهر إبريل من العام 1993.

وقد انتشرت معلومات وقتها عن حبس شويكار لأختها التوأم لمنعها من دخول مجال التمثيل، حيث كانت شويكار تخضع لتجربة أداء في نادي سبورتنج في الإسكندرية، فخافت أن تشترك شقيقتها في المسابقة فقامت بحبسها في غرفتها حتى انتهت المسابقة.

يذكر أن الفنانة شويكار ولدت بالأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، وهي ليست شقيقة الممثلة شاهيناز كما كان رُوّج مسبقا.