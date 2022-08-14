بعد أن ظهر في بداياته أصلع الرأس.. لن تصدق ماهو سر ارتداء سمير غانم الباروكة بشكل دائم!

ظهر الفنان الراحل سمير غانم في بدايته وهو أصلع الرأس، وقد عرفه الجمهور بهذا الشكل، لكنه قرر تغيير شكله بعد سنوات واستمر بهذا التغيير حتى نهاية حياته.

حيث قرر أن يظهر دائماً بالباروكة، سواء في أعماله أو حياته الشخصية، وكشف سر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة.

وقال غانم في اللقاء بأن الشعر المستعار يتناسب أكثر مع الشخصيات التي يقدمها، لافتا إلى الشعر عامل من العوامل التي تميز الشخصية كما أن الشعر المستعار ساعده وهو يقدم فوازير رمضان أيضا.

كما ظهر بالنظارة منذ بدايته وحتى رحيله، حيث كان يحب كثيرًا امتلاك النظارات بكافة أشكالها وألوانها ، وكانت النظارة من الأشياء التي تميّز شخصيته.