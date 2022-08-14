اخيرا انكشف السر.. سبب طلاق الفنانة أيتن عامر ومحمد عز العرب اتضح للجميع والجمهور مصدوم!! ماذا حدث؟

علن مؤخرا عن انفصال الفنانة ​أيتن عامر​ وطليقها مدير التصوير ​محمد عز العرب​ وبشكل مفاجئ رغم قصة الحب التي جمعتهما وكللت بالزواج والأولاد، حيث يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات بينهما.

حيث كشفت مصادر بأن أيتن تخطط خلال الفترة المقبلة لرفع قضية نفقة على زوجها وستطلق بيان لتوضيح أسباب الإنفصال بعد انتشار الخبر.

وتداولت أنبتء بأن السبب وراء انهاء قصة الحب والزواج هي فنانة تقربت مؤخرا من عز العرب وهو ما ازعج ايتن ففضلت الإنفصال.

ورغم مساعي الصلح بينهما من العائلة ومن اصدقاءهما لكنها صممت على موقفها ورفضها العودة مرة أخرى.