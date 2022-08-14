لأول مرة ... كايلا ابنة دنيا سمير غانم وزوجها الشهير رامي رضوان خطفت الأنظار بجمالها في أول بطولة لها مع امها في مسلسلها الجديد .. شبه جدتها الراحلة دلال عبدالعزيز.! !

تم تـداول اخـبار جـديدة مـن قـبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتعلـق بـ دنيا سمير غانم الفنانة التـي قامـت بـ تصوير الـمشاهد الأولى مـن مـسلسلها الجديد الـذي كـان من المقرر عرضه فـي رمضـان الـمقبل.



ومـن المشاهد هذه هي وجـود الفنانة دنيا سمير غانم فـي المدرسة وهـي تقوم بأخذ ابنتها من المدرسة، حيـث تـم تصوير هذه المشاهد فـي منـطقة التـجمع الخامس في أحد المدارس الخاصة.

وتدور أحداث المسلسل على ثلاث قصص؛ حيث تدور كل قصة في 10حلقات، وكل 10حلقات يكتبها مؤلف مختلف، حيث انتهى المؤلف أيمن الوتار من أول عشر حلقات، ويستعد المؤلف شريف نجيب لكتابة 10 الحلقات الثانية.