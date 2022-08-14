هذا الطفل ذو الخدود الممتلئة أصبح من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي.. والمفاجأة الصادمة في قوة الشبه مع شكله الحالي!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لطفل، قالوا انها تعود لفنان كوميد شهير، طالبين من الجميع معرفته من خلال ملامح طفولته المتواجدة في الصورة والتي تبين من يكون، وأوضحوا ان هناك تشابه كبير بين شكله في الطفولة وشكله الحالي.

وبعد البحث والتدقيق تبين أن الصورة تعود للنجم الكوميدي محمد هنيدي، وقد نشرها على حسابه في وقت سابق، وقد ظهر بخدود ممتلئة، وهو يرتدي الطاقية فوق رأسه.

وكتب هنيدي ساخرا من الصورة: " خدود ماتمنهاش لألد أعدائي، كانوا يعدوا يأكلوني عشان أكبر، وكانت خدودي بس اللي بتكبر".

وانتهى محمد هنيدي من تصوير مشاهد فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد.

وشارك هنيدي في بداياته بفيلم عادل إمام "بخيت وعديلة" وهو أحد أكثر أفلام الزعيم نجاحاً.

كما حقق فيلم هنيدي الأخير "الإنس والنمس" نجاحا كبيرا عند عرضه في صيف 2021، وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، شريف الدسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ.