بعد سخريته من سميرة عبد العزيز.. تعليق مفاجئ وصادم من نادية رشاد على محمد رمضان.. لن تصدق ماذا قالت عنه

تحدثت الفنانة القديرية نادية رشاد، عن قلة أعمالها الفنية حيث قالت: بقيت حريصة على اختيار أعمال فنية لها قيمة لأني مش عايزة أضيع أثر مسلسل الاختيار ودور والدة الرئيس اللي بعتز بيه.

علقت الفنانة نادية رشاد على الانتقادات التي تعرض لها الفنان محمد رمضان بسبب تقديمه لأعمال بها مشاهد عنف مثل شخصية عبده موتة، إذ اتهمه البعض بنشر العنف بالمجتمع.

وقالت نادية رشاد: لازم نكون عادلين في الحكم، هو محمد رمضان اللي بينتج الفيلم؟ هو جزء من منظومة بتدعمه فيها مخرج ومنتج ومؤلف.. هو لو ملاقاش ناس بتدعمه عمره ما هيقف بالسيف يستعرض نفسه في الشارع.

كما تطرقت نادية رشاد للحديث عن سبب ابتعادها عن التأليف، قائلة: مقدرش أشتغل في ورشة ولا أجيب شباب أعلمهم يكتبوا إزاي، ودا مش تعالي ولكنه أسلوبي في الكتابة ودلوقتي ورش الكتابة انتشرت.

وأضافت بالتالي كفاية عليا الناس تتفرج على مسلسل مباراة زوجية ويشوفوا إني طرحت قضايا كتير أبرزها العنف ضد المرأة واللي بيوصل للقتل.

وكان محمد رمضان​ قد رد على تصريح ​سميرة عبد العزيز​ في برنامج "الحكاية إيه" التي تراجعت فيه عن هجومها السابق عليه اذ ابدت استعدادها في تجسيد دور والدة رمضان بعدما كانت قد صرحت انها ترفض الموضوع رفضا قاطعاً.

فكتب رمضان رسالة ساخرة إلى سميرة عبد العزيز: "يااااه أخيرا يا أستاذة.. أنا قلبي هيوقف من الفرحة.. بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم".