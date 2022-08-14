اليكم الفارق الحقيقي في السن بين النجمين احمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا.. (خدعوكم بشكلهم تماماً).!

الفنانة هنادي مهنا، احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الـ 24، وقد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تثبت نفسها وموهبتها، بالإضافة إلى تمتعها بجاذبية خاصة تجعلها محط الأنظار في كل ظهور لها.

ولا تعتمد هنادي مهنا على جمالها فقط في الظهور بشكل جذاب، حيث تتقن أيضاً اختيار إطلالاتها بما يتناسب مع قوامها، سواء كان في البرامج أو الأعمال الفنية التي تشارك بها.

وهنادي مهنا زوجة الممثل أحمد نجل النجم الراحل خالد صالح وهو خريج جامعة أمريكية قسم مسرح، وخاض تجربته التمثيلية الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدم سابقاً عروضا مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية منها "عسكر وحرامية، ويباغ من العمر 30 عاماً.