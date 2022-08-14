بعد أنباء عودتهما.. ما قاله أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري عن انفصالهما أشعل مواقع التواصل الإجتماعي وصدم الجميع !!

اشتعلت المواقع الاعلامية بأخبار تزعم عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد أن شارك الثنائي صور لهما من نفس الأجواء فاعتقد البعض أنهما يجتمعان بمكان واحد.

كيف كان تعليق كل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على انفصالهما واسبابه.

في أول تعليق للفنانة ياسمين صبري على خبر الانفصال، قالت: “كل شي قسمة ونصيب.. والحمد لله الانفصال تم بهدوء”، مشيرة الى أن الانفصال بينها وبين ابو هشيمة تم بالفعل، مضيفة أنها تكنّ له كل الاحترام.

فيما قال أبو هشيمة، خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، المذاع على قناة العربية: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، احنا في عصر السوشيال ميديا.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "فرصة تانية".