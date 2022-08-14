سألوا علا غانم: لـو كنتي راجل تتمني تتجوزي ميـن من الفنانات؟... فأجابت بكلّ جرأة ودون خجل.! !

استطاعت الفنانة علا غانم أن تخطف أنظار الجمهور من الوهلة الأولى، فدائمًا ما يصفها النقاد بأنها ممثلة موهوبة متمكنة تمتلك مقومات وقدرات تمثيلية كبيرة.



بدأت الفنانة علا غانم حياتها المهنية عن طريق بوابة الإعلانات، وسرعان ما استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بأدوار مختلفة ومتنوعة

ولدت الفنانة الكبيرة علا غانم في دولة الكويت يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر من العام 1971، لتنتقل بعد ذلك للإقامة بمصر في محافظة الإسكندرية.



درست الفنانة الكبيرة علا غانم في قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة لمدة ثلاث سنوات ولم تكمل الدراسة به ثم حولت دراستها الى معهد الفنون المسرحية ولم تكمل دراستها فيه أيضاً.



خلال دراستها في معهد الفنون المسرحية بدأت الفنانة في العمل في كليبات وإعلانات، إلا أن شهرتها بدأت بعد مشاركتها في كليب «هنساك» للمطرب محمد فؤاد.



تزوجت الفنانة علا غانم ثلاث مرات، الأولى كانت من شخص يدعي وليد الضفراوي، وكان عمرها آنذاك 17 عامًا، وأنجبت له ابنتين وهما “كاميليا” و”فريدة” وانفصلت عنه بعد خمس سنوات.

وتزوجت الفنانة الكبيرة علا غانم للمرة الثانية من أحمد المسلمي وكان فرق السن بينهما نحو 5 أعوام لكن لم يستمر الزواج أكثر من 7 أشهر، وكانت تلك الزيجة من أصعب زيجاتها حيث تعرضت فيها للضرب أمام بناتها وللخيانة منه، وكانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وما زالت مستمرة معه حتى الآن.



ومن التصريحات المثيرة للجدل للفنانة علا غانم، تلك التي هاجمت فيها ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث أعربت عن كرهها لها، قائلة: «شحاتين مصر كلها كانت مأجورة وبلطجية مصر كلها كانت مأجورة في يناير.. نعم كان فيه شباب لطاف ولكن الشعب المصري هو اللي نزل في 30 يونيو».



ومن التصريحات المثيرة للجدل للفنانة علا غانم أنها لو كانت رجل لكانت ستفضل الزواج من الفنانة غادة عادل لأنها شقية.