بدون قلب ولا شفقة لبكائها الشديد.. أب اجبرته فاتورة الطعام على ترك ابنته رهن في المطعم .. وعندما عاد بعد ساعات لتسديد المبلغ كانت الصدمة التي لايتخيله عقل ولا يتحملة بشر.! !

تصرف غريب لا يقع من أب تجاه أبناءه أبداً ففي العادة يرفضون التخلي أو تركهم وحيدين في أي مكان حتى لو كان المكان آمن فتلك الفطرة التي عليها أغلبنا .

وفي موقف صادم وقاسي قام به أب صيني وجد نفسه غير قادر على دفع فاتورة المطعم الذي كان يتناول طعامه فيه برفقة ابنته الطفلة التي يبلغ عمرها عامين فقط .

حيث ترك الرجل ابنته كرهن لدى مسؤولي المحل حتى يعود بعدها ليسدد باقي الفاتورة وهرول مسرعاً تاركاً ابنته خلفه ولم يهتم لدموعها وصراخها .

فبعد أن تناول رجل من إقليم غوانج دونج، جنوبي الصين، وجبة معجنات مع طفلته، لم يجد في جيبه إلا ما يعادل 0.75 دولار أميركي فقط، فيما بلغت قيمة الفاتورة 0.89 دولار.

ورغم هزالة هذا الفارق الذي لا يتجاوز 0.14 دولار أميركي، أخبر الرجل القائمين على المطعم بأنه سيترك ابنته رهينة عندهم، لأنه مضطر إلى جلب النقود من الخارج، على أن يعود لها في اليوم الموالي، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخرج الأب بشكل سريع من المطعم فيما كانت ابنته تحاول أن تلحق به وهي في حالة من البكاء الشديد، ولم يستطع العاملون في المحل أن يوقفوا الأب المهمل، بالنظر إلى اختفائه السريع عن الأنظار.

وشك أصحاب المطعم أن يكون الرجل قد اختطف الفتاة الصغيرة، لأن من المستبعد أن يقدم أب حقيقي على خطوة من هذا القبيل ولا يترك أبناءه أبداً مهما حدث وحينها قام المسؤولين عن المطعم، بالاتصال بالشرطة لأجل الحضور إلى المكان.

وبعد مرور ساعات ليست قليلة، حضر الأب وفي حوزته المبلغ المالي البسيط، لكنه وجد أن الأمور قد وصلت إلى الشرطة، وعندها، تعرض لتوبيخ شديد بسبب فعلته.

وقال أصحاب المطعم إنهم حاولوا أن يهدئوا روع الفتاة الصغيرة، التي كانت تبكي وتصرخ ومنحوها شيئا لتشربه بعدما توارى الأب عن الأنظار.وذكر الأب أنه ذهب لإحضار المال على متن دراجة كهربائية، واضطر إلى الانتظار ريثما يتم شحنها، وأكد أن ذلك فقط هو ما جعله يترك ابنته.