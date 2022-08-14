بدون رجيم.. مي عز الدين تكشف عن حل سحري من 6 طرق فقط لخسارة الوزن خلال أسابيع.. اليكم الطريقة العجيبة التي اتبعتها.!

الكثير من المتابعين يتساءلون عن أسباب رشاقة الفنانات أو المشاهير من نجمات العرب، ونطرح بعض الأسئلة لأنفسنا ما هو النظام الغذائي الذي يتبعنه.

هل هي حميات غذائية معينة أم يلجأن إلى التمارين الرياضية أم الاثنين معاً، فبعض الفنانات يحتفظن بسرهم الخاصة لخسارة الوزن والتمتع بجسد رشيق ومتناسق، مثل اتباعهم لدايت بعينه.

وكشفت الممثلة المصرية مي عز الدين عن سرّ رشاقتها حيث اتبعت نظاماً غذائياً صحّياً ساعدها على خسارة الوزن بطريقة سريعة، ونقدم لكِ أهم النصائح من رجيم مي عز الدين للوصول الى نتيجة مدهشة.

أولاً، تناولي عدة وجبات صغيرة خلال النهار بدل تناول 3 وجباتٍ كبيرة. هذه الطريقة تُبقي الجهاز الهضمي نشيطاً ويحرق المأكولات والسعرات الحرارية بشكل أفضل.

ثانياً، تناولي الفاكهة بشكل يومي. فمي عز الدين تقوم بذلك من أجل التعويض عن الضغط والإرهاق الذي تتعرّض له خلال العمل والتصوير.

ثالثاً، لا تحرمي نفسك من تناول مأكولاتهكِ المفضّلة وخاصةً الحلويات! لكن في المقابل، عليك خلق توازن بالأطعمة التي تتناولينها. مثلاً، رجيم مي عز الدين ينصّ على أنه إذا تناولتِ قطعة حلوى تختارين بالمقابل وجبات خفيفة من بعدها.

رابعاً، إشربي الكثير من الماء. فالماء يساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يتنشّط الجهاز الهضمي ويحرق الدهون بطريقة أفضل.

خامساً، الرياضة ثمّ الرياضة! تشدّد مي على أهمية الحركة، حتى ولو كنتِ لا تحبين الرياضة، فهناك أمور يمكن أن تقومي بها مثل صعود الدرج بدل أخذ المصعد أو تنظيف المنزل بنفسكِ.

سادساً، النوم هام جداً لإنقاص الوزن وحفظ الجسم من تخزين الدهون. كما ان النوم القليل يزيد من الرغبة في تناول السكريات والنشويات، ما يؤدي الى زيادة الوزن. فننصحكِ بالحصول على قسط وافر من النوم، أي 6 ساعات على الاقل يومياً.