لن تصدق أن هذه النجمة الشهيرة زوجة محمد السبكي كانت في الأصل ذكر!! هويتها ستصدمك حتماً!!

قال "السبكي" أنه لم يتزوج إلا مرتين فقط طوال حياته، الزيجة الأولى كانت من الفنانة عفاف رشاد وذلك قبل دخوله عالم الإنتاج، وأثمرت تلك الزيجة عن ولد يدعى "عمر" ثم انفصلا بعد قصة حب قوية كانت حديث الوسط الفني.

وكشفت عفاف رشاد السر وراء طلاقها من السبكي قائلة: "طلبت الطلاق من السبكي بسبب الغيرة الشديدة عليه، ووقتها كنت لا أفكر بعقلي ولو عادت بي الأيام لما طلبت الانفصال وتحملت من أجل ابني الذي حرم من حنان ورعاية والده، رغم أنني كنت أماً وأباً في مرحلة معينة من حياته".

ونفى محمد السبكي زواجه العرفي من الممثلة ياسمين نيار المتحولة وقال أنه استضافها في منزله على سبيل الصداقة، ونكر ارتباطه بها نهائياً.

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وقالت الفنانة ياسمين نيار: "زواجي من محمد السبكي ليس عرفياً، ربما وقعت في فخ كومبارس قالوا إنهم الشيخ والشهود، صراحة كل شيء سيظهر في التحقيقات وسأطالب شهادة أشخاص نافذين في مصر كانوا أيضاً على معرفة بمسألة الزواج".

وتابعت الفنانة المثيرة للجدل: "من المضحك ما صرح به السبكي على أنه استضافني كصديقة، وهنا أريد أن أوضح أنني لم أدخل منزله إلا وأنا زوجته وكرامتي فوق كل شيء".

وأكدت ياسمين نيار أنها ستنشر بعض الصور الغرامية التي تجمعهما وحجوزات السفر من مصر إلى لبنان وبالعكس خلال الرحلات التي قامت بها مع زوجها السبكي الذي أنكر كل شيء قائلة: "كنت أتوقع أن يقول لا أعرفها في يوم من الأيام.. لكن بفضل الله احتفظت بكل الصور والتسجيلات والفيديوهات منذ بداية علاقتنا وذلك بعد شعوري بنوايا الغدر منه".

وياسمين نيار هي فنانة جزائرية تبلغ من العمر 30 عاماً تعيش في سويسرا وأصولها تعود إلى الجزائر.

بدأت ياسمين نيار مشوارها الفني من خلال الغناء وقدمت أولى ألبوماتها وتطرح كل فترة أغنية على طريقة السينجل ، ويتابعها ما يقرب من 3 ملايين متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت ياسمين نيار أنها تتمنى تكون مثل عمالقة نجوم الفن المصري خصوصاً بأنها عاشقة لمصر ودائماً ما تحرص على زيارة القاهرة، ومن أقرب الفنانات إلى قلبها كوكب الشرق أم كلثوم والسندريلا سعاد حسني والفنانة وردة.