بدون تمارين ولا رياضة.. هذا هو الريجيم الفتاك الذي أفقد ميادة الحناوي 31 كيلو من وزنها خلال 3 شهور.. لن تصدقوا ماهو؟

فاجأت النجمة اللبنانية ميادة الحناوي جمهورها خلال السنوات الماضية بشكلها الجديد بعد أن أتعبت ريجيم أفقدها نصف وزنها وبدت وكأنها فتاة بعمر العشرين.

وأصبحت الحناوي حينها حديث الساعة وتداولت صورها بجسم رشيق على جميع مواقع التواصل وعلى نطاق واسع حيث تساءل الجمهور عن ماهو الريجيم الذي استطاع افقادها 31 كيلو جرام خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الـ 3 شهور.

وقد كشفت الفنانة عن سر رشاقتها في حوارات سابقة لها حيث أوضحت بـ انها اتبعت هذا الريجيم السهل وهو عبارة عن: "كورن فليكس مع لبن منزوع الدسم + كوب شاي أخضر محلى بملعقة سكر صغيرة، والفارق بين كل وجبة واأخرى 7ساعات، واذا داهمها الجوع خلال هذه المدة تلجأ لتناول حبة فاكهة.

وبحسب ما ذكرت الحناوي أنها وصلت لفترة أصيبت بالملل من هذا الريجيم فأصبحت تبدل الكورن فليكس بعيش حب أسمر مع جبن منزوع الدسم، والشاي تبدله بحليب قليل الدسم محلى بملعقة سكر صغيرة.

وعن سؤال في ما اذا كانت لجأت للتمارين الرياضية لأنقاص وزنها أجابت الحناوي بأنها لم تمارس أي نوع رياضة.