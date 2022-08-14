وهو على فراش الموت.. هكذا رد النجم سعيد صالح على ابنته عندما طلبت منه ان يصلي..! (رد غريب وصادم لا يمكن توقعه)

صاحب المزاج الهادئ و"أيقونة الضحك" في عالم الفن والباحث عن السعادة دون النظر إلى المال، والمحب لكرة القدم والنادي الأهلي أكثر من الاهتمام بشيء آخر.

هَوِي الجلوس على المقاهي وحياة الصعاليك كما كان يطلق على نفسه، فأحبه العامة والمهمشون كواحد منهم وهو بالفعل قرر عدم التخلي عنهم، إنه الفنان سعيد صالح الذي رحل في اليوم الأول من أغسطس/آب 2014.

سعيد صالح من مواليد 1938، من أشهر أفلامه "سلام يا صاحبي" و"القط أصله أسد" و"424″ و"درب اللبانة" و"الهلفوت" و"على باب الوزير" و"زائر الفجر" و"المشبوه".

كما كانت أشهر أعماله المسرحية "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" و"البعبع" و"كعبلون" و"شرم برم" و"الشحاتين"و"تحت الصفر"، واقتصر ظهوره التلفزيوني على بعض السهرات، بالإضافة إلى مسلسلات "طريق الأيام" و"لعبة التحدي" و"السقوط في بئر سبع.

ومن العلامات الأخرى التي عبّرت عن شخصية الراحل سعيد صالح صاحب القلب والعقل الكبيرين وخفة الدم، هي تعليقه على فترة وجوده بأحد السجونز

حين أكد أنه كان سعيدا في السجن، وقال "إن الله أراد أن يختبرني، وشعرت بحب الناس لي، وكنت مشغولا داخل السجن، أقوم بحل مشكلات، وأصلي وأقرأ القرآن، وحفظته، فطلبت من الله التقرب إليه واستجاب لي".

وقد طال الفنان بعض الشائعات، بأنه رفض أن يصل ركعتين قبل وفاته بعد أن طلبت منه ابنته القيام بذلك، وأيضا شائعة حبسه بسبب جملة سياسية قيلت تهكما على الرؤساء المصريين في مسرحية "لعبة اسمها الفلوس".

كان بحياة الراحل سعيد صالح علاقة مميزة باثنين من الأصدقاء لم يفرقهم المنتجون لفترة طويلة وكان أي منهما يحصل على الأجر بدلا من الآخر دون حزن أو غيرة فنية بينهما، والأمر يتعلق هنا بصلاح السعدني وعادل إمام.

كانت شهرة سعيد صالح وعادل إمام معا، وأكد "كوميديان المهمشين"، في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه لم يكن بينهما أي نوع من الغيرة وكانا يشجعان بعضهما على المسرح.

وأكدت ذلك ابنة سعيد صالح، هند التي خرجت لتعلن عن تواصل علاقتها مع الزعيم عادل إمام والذي يطمئن عليها بشكل مستمر، وهو عكس ما كان ينتشر من شائعات عن علاقة عادل إمام وسعيد صالح.

أما علاقة الراحل بالفنان صلاح السعدني، فقال عنها إنهما أشقاء لم تلدهما أم واحدة، وأنه ارتبط اسمهما كثيرا في بداية مشوارهما الفني، كما عرف سعيد صالح بأنه من الفنانين الذين صنعوا علاقات طيبة مع الجميع.