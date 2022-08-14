شاهد أول ظهور لزوجة أبو هشيمة الجديدة ذات العيون الساحرة والجمهور أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي بمليون مرة

طارق أبو هشيمة، هو نجل رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة"، لكن الكثير لا يعرفون شيئا عنه، فهو نادر الظهور على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وهو متزوج من إبنة رجل أعمال سعودي، وفي التقرير التالي سنتعرف على أهم المعلومات عن طارق أبو هشيمة، ومن هي زوجته السعودية التي خطفت الأنظار بجمالها.طارق أبو هشيمة

طارق حمدي أبو هشيمة رجل الأعمال المصري ولد في القاهرة في حي الوايلي، والده اللواء الراحل حمدي أبو هشيمة.

درس طارق أبو هشيمة في كلية الحقوق جامعة قناة السويس، وهو شقيق أحمد أبو هشيمة، ولهم شقيق آخر يدعى شادي أبو هشيمة ولكنه توفي عام2018، كما أن له شقيقة أخرى تدعى مي.

يعمل طارق أبو هشيمة حاليا مستشارا في المحكمة الإقتصادية، وسبق له أن شغل منصب وكيل النائب العام.

زواجه من ابنة رجل أعمال سعودي

في عام 2010 تزوج طارق أبو هشيمة من الشيخة "يسرا الفاسي"، في حفل زفاف صاخب، حضره عددا من المشاهير ونجوم الفن، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت في ذلك الوقت ما تزال زوجة شقيقه رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي ابنة رجل الأعمال السعودي" شمس الدين الفاسي"، وأمها سيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقتها الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

تتميز الشيخة يسرا بجمالها الطبيعي وبساطتها وأناقتها التي تجعلها محل أنظار الجميع، ورغم ظهورها النادر في وسائل الإعلام، إلا أنها جدلا واسع في آخر ظهور لها منتصف العام الماضي، حيث شاركت في حفل زفاف شقيق زوجها "أحمد أبو هشيمة"، من الفنانة المصرية "ياسمين صبري".

وحرصت الشيخة يسرا أن تظهر في تلك المناسبة التي تمت في منتصف ابريل من العام الماضي 2020، وهي بكامل أناقتها، وأستطاعت أن تخطف بجمالها الأنظار من ياسمين صبري.

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها.

أوسم من شقيقه أحمد أبو هشيمة

تصدر إسم طارق أبو هشيمة منتصف العام الماضي مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر شقيقه مجموعة صور تجمعهمها أثناء تواجدهما في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ￼

وخطف طارق أبو هشيمة الأنظار بوسامته وأناقته، فهو نادراً ما يظهر مع شقيقه أو على صفحات السوشيال ميديا بشكل عام، فبمجرد تداول صورته، انهالت تعليقات المتابعين على الصورة معبرين عن إعجابهم الشديد بجماله وذوقه العالي في اختيار ملابسه، بالغضافة إلى ومدى الشبه بينهما.

صور ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة على البحر تكشف مفاجأة غير متوقعهرغم انفصال الثنائي أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري منذ مايو الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر، إلا أن شائعات عودتهما ما زالت تنتشر، خاصة بعد الصور الأخير لكل منهما.

لكن ما الذي جعل الجمهور يظن أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عادا لبعضهما مرة أخرى. لعل الصورة التي ينشرها الثنائي كانت أبرز دليل، لا سيما وأن الأماكن تشابهت.

لكن الصور الأخيرة التي نشرتها ياسمين صبري كانت تتشابه خلفيتها مع خلفيات صور أحمد أبو هشيمة التي نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي صورة ياسمين صبري الأخير يظهر نفس الكرسي في كل صورة.

عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبوهشيمة

رجوع ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر رجل الأعمال أبو هشيمة مجموعة صورة في 5 أغسطس الماضي على متن يخت أو في فندق يطل على البحر مباشرة، الغريب في الأمر أن صور ياسمين التي شاركتها على إنستقرام تشابهت كثيراً مع صورة أبو هشيمة سواء في شكل الكراسي أو المنضدة.

ولم تشر ياسمين صبري في صورها التي شاركتها إلى أي شيء يخص رحلتها سواء مكانها أو مع من.ومن أبرز ما زاد التكهنات حول لقاء الثنائي أن القماش الطاولة كان متطابقاً، بالإضافة إلى الزجاج وأمور عدة أخرى.جدير بالذكر، أن الزوجين انفصلا في مايو وحافظا على علاقة ودية ومحترمة مع بعضهما البعض، دون مناقشة أي أسباب أدت إلى انفصالهما.

وفي لقاء سابق، قال أحمد أبو هشيمة: "أولا كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين، وانتهاء العلاقة حدث في هدوء وود".

وأشار خلال لقائه في برنامج تفاعلكم على قناة العربية ياسمين صبري في أحدث ظهور فاجأت ياسمين صبري متابعيها بظهورها بإطلالة جديدة وغريبة عن إطلالاتها السابقة، حيث أطلّت بضفيرة شعر طويلة، وكانت ترتدي فستاناً باللون الأبيض.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحديث روادها عن عودتها لطليقها أبو هشيمة، إذ انتشرت صورة لهما في حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي. إلا أن تقارير صحفية نفت رجوع الثنائي، ونفت الأخبار.

وعن نشاط ياسمين صبري الفني، تستعد لتصوير مسلسل "الزواج سُّم قاتل" مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، ومن المفترض أن يشارك العمل في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل 2023.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020، ومسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.